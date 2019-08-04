طرد سيدة لبنانية من بلدتها بعد انتقادها شخصيات من حزب الله!

تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع اخبارية لبنانية صورا لأثاث منزل مرمي في الشارع يعود لسيدة تدعى “فدوات” سبق ان انتشرت مقاطع فيديو لها هاجمت فيها مسؤولين في حزب الله واتهمتهم بخطفها وظلمها على اثر مشاكل شخصية معهم.

وبحسب المعلومات المتداولة، فقد اقدمت بلدية “بافليه”، في قضاء صور جنوب لبنان، على طرد “فدوات” من منزلها، في حين نفى عدد من النشطاء أن يكون قراراً صادراً عن البلدية انما عن مجموعة أشخاص قاموا بهذا الأمر.

وكانت “فدوات” قد لجأت إلى السكن في بافليه بعد مغادرتها من بلدة دبعال والمجادل وذلك بسبب المشاكل التي واجهتها.

وقد اثار خبر طرد السيدة “فدوات” تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي انقسم بين مؤيد للخطوة على خلفية الفيديوهات المنتشرة، وبين متضامن معها رافض لطردها بسبب تعبيرها عن رأيها.

يمكن طريق القدس بيمرق بنص بيتها ل فدوات pic.twitter.com/hF55ltt6qa — ‏‎هاني مو حيالا (@hanyyLeb) August 4, 2019

هيك بتتعالج قصة السيدة فدوات بومي اغراضها وطردها من الضيعة؟

شو عم يصير معنا بهالبلد نحنا؟؟ pic.twitter.com/KjwXkxnR9r — أماني جحا (@amanie_geha) August 4, 2019