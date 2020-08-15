حض زير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لبنان على تولي التحقيقات المتعلقة بقضية المرفأ بنفسه وأن يكون الطرف الوحيد الذي يتخذ القرار بشأن حكومته المستقبلية.

واعتبر ظريف، أن مرابطة بوارج أجنبية قبالة السواحل اللبنانية أمر ليس طبيعيا، وتهديد للشعب اللبناني ومقاومته.

وأضاف ظريف: “نعتقد أن التحقيق يجب أن يكون لبنانيا ويجب أن توجهه الحكومة اللبنانية” وتابع: “ما يختاره لبنان نحن نختاره، وأمن لبنان هو أمننا وأي حكومة ينتخبها الشعب اللبناني سنتعاون معها”، مشيرا إلى أن طهران تدعم ما يريده الشعب اللبناني وما يختاره.

وشدد على أن إيران لم تفرض يوما أي شيء على أي أحد في لبنان، وتابع: “إذا سمح الشعب اللبناني لمن لا يريد الخير للبنان ببث الفرقة فحينها ستبرز المخاوف تجاه المستقبل”.

وأضاف أنه على المجتمع الدولي أن يعترف باستقلال لبنان وأن يبتعد عن التدخل في شؤونه.

يذكر ان لبنان يشهد حركة دبلوماسية كثيفة حيث تواجد امس في نفس التوقيت كل من مساعد وزير الخارجية الامريكية دايفيد هيل، وزيرة الدفاع الفرنسي فلورانس بارلي ووزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف.