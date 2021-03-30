أجرى الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء بمقر هيئة قناة السويس على هامش نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة في القناة .

وخلال كلمته حذر الرئيس المصري إثيوبيا بشكل غير مباشر برد فعل قوي حال المساس بحقوق مصر المائية بسبب سد النهضة .

فقال : ” أنا بقول للناس كلها محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر واللي عايز يجرب يجرب .. احنا مبنهددش حد ” .

وتابع عبد الفتاح السيسي : ” احنا عمرنا ما هددنا ودايما حوارنا رشيد جدا وصبور جدا ولكن محدش هيقدر ياخد نقطة مياه مصر وإلا هيبقى فيه حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد ومحدش يتصور إنه يقدر يبقى بعيد عن قدرتنا ” .

وأضاف : ” مياه مصر لا مساس بيها والمساس بيها خط أحمر وهيبقى رد فعلنا في حالة المساس بيها أمر هيأثر على استقرار المنطقة بالكامل ” .