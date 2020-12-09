خرج الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” بتصريحات له خلال حوار مع صحيفة ” لو فيغارو ” الفرنسية ردا على سؤاله حول احتمالية مواجهة مصر لتركيا عسكريا .

حيث أكد الرئيس المصري أن سياسة بلاده هي إقامة علاقات ممتازة مع جيرانها مع تغليب الحوار دائما .. وأن على تركيا ألا تتصرف من جانب واحد دون تشاور على حساب السلم والأمن في المنطقة ويتعين عليها أن تحرص على احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار مثلها كمثل باقي دول المنطقة .

وتابع السيسي : ” مصر تعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل يظل الطريق الوحيد الممكن لتسوية هذه الأزمة وضمان استقرار هذا البلد الشقيق الذي يشترك مع مصر في حدود يصل طولها إلى 1200 كم ومن الحتمي إنهاء التدخلات الأجنبية التي تهدد استقرار هذا البلد نتيجة نقل المرتزقة والسلاح الموجه للميليشيات المتطرفة ” .

وأضاف : ” مصر لن تكون أبدا الطرف البادئ بالاعتداء لكن في المقابل فإن قواتنا المسلحة دائما مستعدة للدفاع عن مصر وضمان أمنها القومي في مواجهة أي شكل من أشكال التهديدات ” .