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عشرات القتلى والجرحى بسبب التدافع خلال مراسم عاشوراء في كربلاء

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أعلنت وزارة الصحة العراقية مقتل 16 شخصا، وإصابة 75 آخرين، إثر حوادث تدافع واختناق أثناء تأدية مراسم دينية في محافظة كربلاء، جنوب العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر في بيان، إن “16 شخصا استشهدوا وأصيب 75 آخرين في الحادث”، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة لا تعد نهائية​​​.

وقالت المصادر إن “العشرات من الزائرين سقطوا بين قتيل وجريح بسبب التدافع الذي حصل أثناء دخولهم لمرقد الإمام الحسين”، مبينة أن “الأنباء التي تحدثت عن وجود خسف في أحد السراديب، غير صحيحة”.

وأضافت أن “التدافع حصل في الساعة الواحدة من ظهر اليوم، ما تسبب بتعثر عدد من الزائرين، ما أحدث إرباكا في مسير الزائرين وحدثت حالات اختناق عديدة”. (وكالات)

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