أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على جبران باسيل زعيم حزب التيار الوطني الحر اللبناني وصهر الرئيس ميشال عون والمتحالف مع حزب الله.

ومن المتوقع أن تفرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، عقوبات على باسيل لمساعدة حزب الله اللبناني، بحسب ما ذكرته الصحيفة نقلا عن مصادر.

The Trump administration is expected on Friday to impose sanctions on one of Lebanon’s most powerful Christian politicians in an effort to chip away at Hezbollah’s grip on power https://t.co/q4b1wIeGLw — The Wall Street Journal (@WSJ) November 6, 2020

ولم ترد وزارة الخزانة الأمريكية بعد على طلب من رويترز للتعليق خارج ساعات العمل العادية.

يُذكر أن جبران باسيل هو أحد حلفاء حزب الله المسيحيين في لبنان، وهو صهر الرئيس اللبناني ورئيس “التيار الوطني الحر”.