أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على جبران باسيل زعيم حزب التيار الوطني الحر اللبناني وصهر الرئيس ميشال عون والمتحالف مع حزب الله.
ومن المتوقع أن تفرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، عقوبات على باسيل لمساعدة حزب الله اللبناني، بحسب ما ذكرته الصحيفة نقلا عن مصادر.
ولم ترد وزارة الخزانة الأمريكية بعد على طلب من رويترز للتعليق خارج ساعات العمل العادية.
يُذكر أن جبران باسيل هو أحد حلفاء حزب الله المسيحيين في لبنان، وهو صهر الرئيس اللبناني ورئيس “التيار الوطني الحر”.