اعتذر علاء مبارك عن عدم تمكن أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك من المشاركة في عزاء الشيخ صباح الاحمد الصباح امير دولة الكويت الراحل لاسباب خارجة عن ارادتهم.

نشر علاء مبارك صورة لوالده وللامير صباح الاحمد عبر حسابه على تويتر وعلق كاتبا: “عذراً ؛ كنا نتمنى كأسرة الرئيس مبارك ان نكون أول الحاضرين فى الكويت الشقيق لتقديم واجب العزاء لعائلة ال صباح ولشعب الكويت الشقيق فى وفاة المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد لكن للأسف الشديد ظروف خارجة عن ارادتنا تمنعنا من الحضور ، عظم الله اجركم يا اهل الكويت وأحسن الله عزاكم”.

عذراً ؛ كنا نتمنى كأسرة الرئيس مبارك ان نكون أول الحاضرين فى الكويت الشقيق لتقديم واجب العزاء لعائلة ال صباح ولشعب الكويت الشقيق فى وفاة المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد لكن للأسف الشديد ظروف خارجة عن ارادتنا تمنعنا من الحضور ، عظم الله اجركم يا اهل الكويت وأحسن الله عزاكم pic.twitter.com/O9P69PLDrG — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) October 1, 2020

وكان علاء مبارك قد وجه التعزية الى الشعب الكويتي في تغريدة سابقة قال فيها: “” إنا لله و إنا إليه راجعون ” ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تتقدم أسرة الرئيس مبارك بخالص التعازي والمواساة لعائلة آل صباح الكريمة وللأشقاء فى دولة الكويت فى وفاة المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته”.

" إنا لله و إنا إليه راجعون " ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تتقدم أسرة الرئيس مبارك بخالص التعازي والمواساة لعائلة آل صباح الكريمة وللأشقاء فى دولة الكويت فى وفاة المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته pic.twitter.com/8zD7dF1VcP — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) September 29, 2020

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وصل، صباح اليوم الخميس، إلى دولة الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وكان في استقباله أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.