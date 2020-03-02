علاوي يعتذر عن تشكيل الحكومة ويدعو المتظاهرين الى الاستمرار

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي الأحد، اعتذاره عن تشكيل الحكومة، فيما قال رئيس الجمهورية برهم صالح إنه سيبدأ مشاورات لتشكيل الحكومة خلال 15 يوما.

واتهم علاوي أطرافا سياسية لم يسمها بعرقلة مهمته دفاعا عن مصالحها الخاصة لا مصلحة الشعب، حسب قوله، داعيا المتظاهرين السلميين إلى الاستمرار في التظاهر حتى تحقيق مطالبهم.

وأوضح علاوي في كلمة متلفزة قوله “حاولت بكل الطرق الممكنة إنقاذ بلدنا من الانزلاق للمجهول وحل الأزمة، لكن أثناء المفاوضات اصطدمت بأمور كثيرة ليست في صالح الوطن”.

وأضاف علاوي “لم أتنازل ولم أقدم المصلحة الخاصة على مصلحة البلد”، مشير إلى وجود “جهات تتفاوض للحصول على مصالح ضيقة دون اعتبار للقضية الوطنية ودماء الشهداء”.

وأوضح علاوي أنه لو قدم تنازلات لصالح الأطراف السياسية الأخرى لباشر عمله كرئيس وزراء، إلا أنه رفض ذلك، لافتا إلى أن هناك “جهات غير جادة بالإصلاح”.

وفي نهاية خطابه وجه علاوي رسالة إلى الشعب العراقي قائلا، “استمروا بالضغط من خلال تظاهراتكم السلمية لكي لا تضيع تضحياتكم سدى، وسوف أعود إلى صفوف شعبي كعراقي لم يساوم على مبادئه و على قضاياه”.

من جانبه أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، أنه سيبدأ مشاورات لاختيار مرشح لرئاسة الورزاء خلال مدة 15 يوما.