شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مواقع في داخل قطاع غزة ما الحق اضرارا مادية بالمواقع المستهدفة كما ادى لانقطاع التيار المهربائي في محيط الموقع المستهدف بحي التفاح..
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من يوم الجمعة اعتراض صاروخين أُطلقا من قطاع غزة باتجاه جنوبي إسرائيل حيث دوت صفارات الإنذار، وفقا لما نقلت فرانس برس.
وقال الجيش في بيان “أطلق صاروخان من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية”.
وأضاف أن “منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي اعترضت الصاروخين”.
ولم ترد تقارير حول خسائر في حين أعلنت أجهزة الطوارئ الطبية الإسرائيلية علاج بعض الأشخاص الذين دخلوا في صدمة.
وفي وقت سابق، دوت أصوات صفارات الإنذار في مدينة عسقلان الساحلية والمنطقة المحيطة في قطاع غزة، وفق بيان الجيش الإسرائيلي.
غزة ….المعقل الأخير الذي يُدافع عن شرف أُمة باعت شرفها !
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مدينة تستاهل ان تقصف هههههههههههههه نصفها شيعة ، وكل الصواريخ والأسلحة الي فيها مرسوم عليها لطم هههههههههههههههه وهذا وحده يرعب الاخوة بني سهيون الطيبين المسالمين وحلواتهم المجندات ،ويهدد قوة الردع التي يمتلكوها ، غزة هاشم راح يعملها الشيعة مثل كربلاء الحسين ابن علي بن ابي طالب الهاشمي عليهم السلام ، يعني مدينة السيف والرمح والقرطاس والخيل والبيداء والقلم ، وللأسف ما يبقى بعدها لا خمر عناقيد معتقة ولا هز يا وز على وحدة ونص …… خسارة للامة ههههههههههههههههه لا تعوض ، اين ما يحل الشيعة تختفي الفرفشة والتزحلوق ويحل بدلها الصواريخ والرجولة والمروءة والعنفوان والكباب والمسكوف والقيمة والهريسة تبع عاشوراء هههههههههههههههههه
لكــي الله يا غزة
صامدة رغم المصاعب
بالرغم من كل من خذلوكي صامدة
لأن شعبها شعب صابر ومؤمن بالله
شعب كل أسلحته الأن الصبر والإيمان بالله
هو وحده من يخلصهم من محنتهم وهو وحده سوف يحميهم ويصونهم
لأن أخوانهم و أصحاب القرار قد نسوا أو يحاولون أن يتناسبوا لا أعلم ربما تجاهلوا ما يحدث أيضاً لا أعلم.
بل إن منهم متأمرون ..
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سامحينا يا غزة ,,,,فنحن الأسرى داخل بلادنا
وأنت الحرة وسط حصارك
لقد تأمروا على من نادى بأعلى صوتك لبيك يا غزة
فأصبح شهيد يزف مع كل شهداءك
أخيرا
غزة يا غصة في الحلق…يا دمعة في العين
لا نملك إلا البكاء والدعاء لك بالنجاة والدعاء بالموت والفناء لمن أرادوا لك الموت والفناء.
الأخت الكريمة …بنت فلسطين
يا بنت العزة والكرامة
سامحينا ..فنحن مثلكم مكبلون بالقيود
نسمع ونشاهد ونرى …ولكن ماتت قلوبنا وضمائرنا
كنا في الجامعات ..ننظم معرض ..نظهر فيه وحشية الصهاينه …وننادي العرب أن يستيقظوا ويتحدوا
فوالله ما تجرأت سرائيل إلا بسبب ما نحن فيه من تفرقه
كان مسموح لنا أن نهتف لكي
أما الآن فمن يهتف أو يرفع علمك …أصبح خائن ..فيتم القبض عليه وتصفيته
فسامحينا …لقد صمتنا ..ونكسنا رؤسنا خجلاً وحياء ..فما عدنا نملك الرجولة والشموخ والآبــاء
سامحينا ياغزة البطولة …. لعلنا نستطيع النوم دون عناء
لإنه والله حتى لو سامحتينا ..فلن يسامحنا الله
فنحن سوف نسأل لما لم تنصروا أخوانكم المسلمين
لقد نسيناكم حتى في الدعاء
وسوف ندفع الثمن قريباً
ماذا تقول أنت؟