شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مواقع في داخل قطاع غزة ما الحق اضرارا مادية بالمواقع المستهدفة كما ادى لانقطاع التيار المهربائي في محيط الموقع المستهدف بحي التفاح..

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من يوم الجمعة اعتراض صاروخين أُطلقا من قطاع غزة باتجاه جنوبي إسرائيل حيث دوت صفارات الإنذار، وفقا لما نقلت فرانس برس.

وقال الجيش في بيان “أطلق صاروخان من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية”.

وأضاف أن “منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي اعترضت الصاروخين”.

ولم ترد تقارير حول خسائر في حين أعلنت أجهزة الطوارئ الطبية الإسرائيلية علاج بعض الأشخاص الذين دخلوا في صدمة.

وفي وقت سابق، دوت أصوات صفارات الإنذار في مدينة عسقلان الساحلية والمنطقة المحيطة في قطاع غزة، وفق بيان الجيش الإسرائيلي.