شنّ سلاح الجوّ الإسرائيلي ليل الأربعاء-الخميس غارات جوية استهدفت مواقع عدّة في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع الفلسطيني المحاصر باتّجاه الاراضي المحتله، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وكالة فرانس برس.

وأوضحت المصادر أنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت موقعين للتدريب تابعين لكتائب عزّ الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أحدهما في مدينة خانيونس في جنوب القطاع والآخر جنوبي مدينة غزة، في حين لم يبلّغ في الحال عن وقوع إصابات.

وأتى القصف الإسرائيلي بعد إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية على الحدود بين الجانبين.

وأبلغت خدمة الإطفاء والإنقاذ في جنوب إسرائيل عن عشرين حريقاً اندلعت على الحدود مع غزة.

كما أتى القصف بعد انتهاء “مسيرة الأعلام” التي شارك فيها أكثر من ألف متظاهر من اليمين المتطرف في القدس الشرقية وسط انتشار أمني كثيف، في تظاهرة لم تتخلّلها صدامات كانت تخشى الحكومة الإسرائيلية وقسم من المجتمع الدولي اندلاعها.

وقرّرت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت السماح بتنظيم المسيرة وذلك بعد يومين فقط على نيلها ثقة الكنيست، وهي عدّلت مسارها لتجنّب أي صدامات مع الفلسطينيين.