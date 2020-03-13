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غارات عنيفة على قواعد تابعة لحزب الله العراقي

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كد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” شن ضربات جوية ضد ميليشيات موالية لإيران في العراق، فجر الجمعة، في وقت تحدثت مصادر عن وقوع خسائر كبيرة في صفوف كتائب حزب الله جراء هذه الغارات المكثفة.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، إن سلاح الجو الأميركي نفذ ضربات في العراق فجر الجمعة “ردا على الهجوم الصاروخي الذي أدى إلى مقتل جنديين أميركيين وجندي بريطاني وجرح 14 آخرين من قوات التحالف الدولي في قاعدة التاجي” شمال العاصمة بغداد.

وذكر المسؤول أن القصف استهدف مجموعات عراقية مسلحة مدعومة من إيران ومسؤولة عن استهداف القاعدة.

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