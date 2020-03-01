فريد الديب يكشف مصير أموال الرئيس الأسبق ” محمد حسني مبارك “

كشف ” فريد الديب ” محامي أسرة الرئيس المصري الأسبق ” محمد حسني مبارك ” في تصريحات صحفية له عن مصير أموال الرئيس الراحل الذي وافته المنية يوم الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز ال 92 عاما .

فقال أن قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال مبارك ما زال ساريا رغم وفاته ويعني قرار التحفظ على أموال وممتلكات مبارك عدم إمكانية التصرف فيها .

وأشار فريد الديب إلى أن هذا القرار كان قد صدر في 28 فبراير من عام 2011 بموجب التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع في بلاغ قدم له آنذاك ولم يتم التصرف في التحقيقات إلى الآن .

وعن ما تردد في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي حول حجم ثروة الرئيس الراحل حسني مبارك والتي قدرت ببلايين الدولارات .. أكد فريد الديب على أن كل ذلك كلام فارغ وغير صحيح على حد قوله .