فيديو… حريق ضخم في مبنى بنك الكويت الوطني

اندلع حريق ضخم، اليوم الخميس، في مبنى بنك الكويت الوطني ما اضطر السلطات إلى إخلاء أكثر من 2500 عامل من الموقع على الفور.

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وذكر الحساب الرسمي لبتك الكويت الوطني على موقع تويتر أن “مبنى بنك الكويت الوطني قيد الإنشاء تعرض لحريق جزئي في أحد المرافق وتمت السيطرة على الحريق بنسبة 90% من قبل الإدارة العامة للإطفاء”.

وتابع البنك في تغريدته أنه: تم إخلاء أكثر من 2500 عامل من الموقع بوقت قياسي دون حدوث أي إصابات، وسنوافيكم لاحقًا بآخر المستجدات، شكرًا لتفهمكم.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور تظهر الحريق الضخم الذي تصاعدت منه أعمدة دخان كثيفة، وتصاعد ألسنة اللهب واشتداد الحريق الذي توسعت دائرته.