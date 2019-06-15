فيديو لأمير قطر السابق داخل ” مستشفى أمراض نفسية “

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو عن دخول أمير قطر السابق ” حمد بن خليفة ” مستشفى الأمراض النفسية وذلك بعد إزاحته من الحكم في الدوحة عن طريق نجله ” تميم بن حمد ” لإبعاده عن المشهد السياسي .

وقالت بعض المصادر أن أحد العاملين مع حمد بن خليفة لخدمته في مستشفى الأمراض النفسية هو من سرب الفيديو وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات .

وكان قد اختفى أمير قطر السابق حمد بن خليفة منذ تسليمه الحكم إلى إبنه تميم بن حمد وهو ما طرح العديد من التساؤلات حول أسباب اختفاؤه ومكان وجوده وطبيعة عملية تسلم تميم بن حمد لمقاليد الحكم وهل انقلب تميم على والده للاستيلاء على الحكم في الدوحة وطبيعة الصراع الخفي بين الأطراف الداعمة للنظام القطري الحاكم والأطراف الداعمة لأمير قطر السابق حمد بن خليفة ورئيس وزرائه حمد بن جاسم .

وشهدت صلاة عيد الفطر المبارك تجاهلا من أمير قطر تميم بن حمد لرئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم وهو ما يؤكد وجود خلافات وصراعات خفية بين النظام القطري الحالي وأركان النظام السابق .

ويتخوف النظام القطري الحاكم من انتفاضة شعبية بسبب رغبة أركان النظام السابق في استعادة الحكم من نظام تميم الذي تسبب في تدهور العلاقات بين قطر والدول العربية بسبب سلوكها الداعم للإرهابيين والجماعات المتشددة والتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية .