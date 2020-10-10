لقي أربعة أشخاص مصرعهم، مساء الجمعة، جرّاء انفجار خزّان وقود في مستودع تسبّب باندلاع حريق في منطقة ‘طريق الجديدة المكتظّة بالسكان في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأوقفت القوى الأمنية صاحب خزان المازوت، بحسب ما أكّد مصدر أمني. وهو يُدير مولّدًا خاصا يوفّر الكهرباء للسكّان أثناء الانقطاع اليومي للتيّار الكهربائي في البلاد، وفق المصدر.

انفجار #الطريق_الجديدة: ارتفاع عدد الضحايا الى ٤ وعدد من الجرحى من جراء انفجار خزان للمازوت — Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) October 9, 2020

وكتب الصليب الأحمر على تويتر “ارتفاع عدد الضحايا إلى 4 وعدد من الجرحى من جرّاء انفجار خزّان للمازوت” في منطقة الطريق الجديدة.

ونقلت الوكالة الوطنيّة للإعلام عن الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة، أنّ هناك “جرحى نُقلوا إلى المستشفيات”.

وعرض تلفزيون “الجديد” المحلّي، الذي تحدّث عن وجود أكثر من 20 مصابا، صورًا لألسنة لهب في أحد الأزقّة، ثمّ لقطات سُمِع خلالها صراخ سكّان المنطقة المذعورين.

وأجلى رجال الإطفاء سكّان المباني المجاورة، بينما كان دخانا رماديا لا يزال يتصاعد، بحسب مشاهد بثّتها القناة.

وقال محافظ بيروت مروان عبود لـ”الجديد”: طلبنا سابقاً من الأهالي في بيروت الإبلاغ عن الأماكن الخطرة الموجودة قرب المنازل وتوصلنا إلى تحديد حوالي مئة مكان خطر لكن هذا المبنى لم يبلغنا أحد عنه.