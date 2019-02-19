قتلى وجرحى في تفجير انتحاري بشارع الأزهر في القاهرة

فجر انتحاري يدعى الحسن عبد الله، نفسه وراء الجامع الأزهر في وسط القاهرة، ليل الاثنين، ما أسفر عن مقتل 3 شرطيين وجرح آخرين.

وقال شهود العيان إن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان انفجار القنبلة، حيث انتقلت حوالي 16 سيارة؛ لإنقاذ المصابين جراء الانفجار.

وقال بيان للداخلية المصرية تعقيبا على الحادث”في إطار الجهود للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قوة أمنية أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق ١٥ الجاري فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالدرب الأحمر“.

وأضاف البيان: ”قامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته ما أسفر عن مصرع الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من الـمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابه اثنين ضباط أحدهما من الأمن الوطني والآخر من المباحث“.

وكشفت مصادر من موقع الانفجار، لـ“إرم نيوز“ أن قوة أمنية حاولت القبض على انتحاري – أجنبي الجنسية -يقطن في شقة سكنية بجوار جامع الأزهر، فبمجرد أن رآهم الأخير ارتدى حزامًا ناسفًا وفجر نفسه وسط الأهالي.

ولفتت إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل أمين شرطة يدعى محمود أبو اليزيد، كما تسبب في إصابة عدد من المواطنين تم نقلهم بعربات الإسعاف إلى أحد المستشفيات القريبة.

وأشارت المصادر، إلى أن الانتحاري الذي فجر نفسه، هو المسؤول عن الانفجار الذي وقع في محيط مسجد الاستقامة بمدينة الجيزة، الجمعة الماضي، وعمره 29 عامًا، حيث تم تعقبه حتى الوصول إليه إلا أنه فجر نفسه لحظة رؤيته قوات الشرطة.

وأقامت قوات الشرطة طوقًا أمنيًا حول موقع الانفجار، كما أغلقت كافة المداخل والمخارج، لتأمين المنطقة بالكامل تمهيدًا للقبض على عناصر إرهابية أخرى يرجح أنها كانت متواجدة مع الانتحاري قبل وقوع الانفجار بدقائق.‎