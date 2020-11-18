نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله إن ثلاثة عسكريين قتلوا وأصيب آخر في هجوم إسرائيلي على سوريا اليوم الأربعاء.

وقالت سانا على حسابها على تويتر أن الهجوم الجوي بدأ حوالي الساعة 3,11 فجر الأربعاء من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية وتصدت له وسائط الدفاعات الجوية وأسقطت عدداً من الصواريخ.

#عاجل #سانا

مصدر عسكري: حوالي الساعة 3,11 فجر هذا اليوم قام العدو الصهيوني بعدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية وقد تصدت له وسائط دفاعاتنا الجوي وأسقطت عدداً من الصواريخ.

وقد اسفر العدوان عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية. — سانا عاجل (@SanaAjel) November 18, 2020

وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين وجرح جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على تويتر: “إسرائيل تشن غارات جوية تستهدف مواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري في سوريا”.

#عاجل الطائرات الحربية الإسرائيلية تستهدف الليلة أهداف عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني وللجيش السوري تشمل مخازن ومقرات قيادة ومجمعات عسكرية بالاضافة الى بطاريات أرض-جو. pic.twitter.com/O423OSO7at — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 18, 2020