قرار امريكي مفاجىء ببدء الانسحاب العسكري من سوريا!

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، بدء سحب القوات الأميركية من سوريا.

وقال البيت الأبيض إن “الانتصار على داعش في سوريا لا يعني نهاية التحالف العالمي أو حملته”.

وصرح مسؤول أميركي بأن عملية سحب القوات الأميركية من سوريا ستستغرق من 60 إلى 100 يوم.

وأوضح أن سحب كافة القوات الأميركية من سوريا “سيكون مع آخر عملية ضد تنظيم داعش”.

وأكد مسؤول بالخارجية الأميركية، إجلاء كافة موظفي الوزارة من سوريا خلال 24 ساعة.

وأوضحت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن “التحالف حرر المناطق التي كان يسيطر عليها داعش، والحملة ضده لم تنته”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة هزمت تنظيم داعش في سوريا، وهو الهدف من وجودها هناك.

وغرد ترمب على “تويتر”: “هزمنا تنظيم داعش في سوريا، وهذا مبرري الوحيد للوجود هناك خلال رئاسة ترمب”.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018