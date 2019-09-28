كشف الحقيقة وراء ” طائرة ” الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الفارهة

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية صورا لطائرة فخمة من الداخل وتم نسبها إلى الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” بإنها خاصة به ويستخدمها في تنقلاته .

وتظهر الصور ومقاطع فيديو طائرة فخمة من الداخل ويسمع صوت معلق باللغة العربية يقول : ” هذا الفيديو مسرب للطائرة التي يستخدمها السيسي في تنقلاته الدولية ” .

لتخرج وكالة ” فرانس برس ” الفرنسية بمقطع فيديو تكشف من خلاله زيف هذه المزاعم وأن هذه الصور مأخوذة من مقطع دعائي .

وأن مقطع الفيديو تم نشره في شهر ديسمبر الماضي أن ويعود إلى شركة ” سيتاديل كومبليشن ” وهي شركة أمريكية متخصصة بتجهيز الطائرات الفخمة من الداخل .

ونال الفيديو عشرات آلاف المشاركات على حسابات وصفحات متنوعة بموقعي التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” و” تويتر ” .