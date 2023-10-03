أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وفي كلمة ختامية بفعاليات مؤتمر عقد في العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة نقل فعالياته التلفزيون الحكومي قال السيسي “انني باذن الله لبيت نداءه مرة اخرى وعقدت العزم على ترشيح نفسي لكم لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة”.

وتابع “اعدكم ان تكون امتدادا لسعينا المشترك من اجل مصر وشعبها وادعو كل المصريين الى المشاركة في هذا المشهد الديمقراطي”..

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، طالب آلاف المصريين السيسي -الذي يتولى مقاليد الحكم منذ عام 2013- بالترشح لولاية ثالثة في الانتخابات المقبلة.

ومنذ الصباح توافد آلاف من أنصار السيسي في حافلات نحو الميادين في القاهرة حيث وضعت منصات ورفعت لافتات كتب عليها “نعم للاستقرار”، وعلقت صور كبيرة للرئيس المصري حتى على مراكب التنزه الصغيرة في النيل.

وخلافا للمرتين السابقتين أعلنت شخصيات عدة هذا العام عزمها الترشح للانتخابات، من بينها أربعة رؤساء أحزاب، ويقول مقربون من ثلاثة منهم إنهم نجحوا بالفعل في الحصول على تزكية من 20 نائبا في البرلمان، وهو الحد الأدنى الذي يحدده القانون للترشح.