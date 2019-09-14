لبنان تعتقل مسئولا سابقا عميلا لصالح إسرائيل

كشفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني يوم أمس الجمعة في بيان لها عن اعتقال السلطات اللبنانية ل ” عامر فاخوري ” وهو مسئولا عسكريا سابقا بتهمة التخابر لصالح الموساد الإسرائيلي .

وقال البيان إنه في إطار متابعة المديرية العامة للأمن العام اللبناني لعملاء العدو الإسرائيلي وتعقبهم .. تمكنت من إيقاف آمر معتقل الخيام سابقا اللبناني ” عامر فاخوري ” .

وبإجراء التحقيقات معه اعترف بتعامله وتعاونه مع العدو الإسرائيلي والعمل لصالحه .. وأنه حصل بعد فراره إلى دولة فلسطين المحتلة في عام 2000 على هوية إسرائيلية وجواز سفر إسرائيلي غادر بموجبه الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وبعد انتهاء التحقيقات تمت إحالته إلى النيابة العامة العسكرية استنادا إلى إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي ” بيتر جرمانوس ” .

يذكر أن معتقل الخيام يعد واحدا من أبرز سجون الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان قبل التحرير عام 2000 .