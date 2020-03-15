لبنان يعلن التعبئة العامة ضد كورونا!

أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، الأحد، التعبئة العام وحالة الطوارىء الصحية في البلاد، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاء الإعلان بعد انعقاد مجلس الدفاع الأعلى في قصر الرئاسة في بعبدا، برئاسة الرئيس ميشال عون، وحضور رئيس الوزراء حسان دياب.

أما الرئيس اللبناني فقد قال في بيان نشره عبر تويتر: “أمام صحة كل مواطن تسقط الاعتبارات السياسية كافة؛ فالوقت ليس لتسجيل للنقاط وتبادل الاتهامات، كما أنه ليس الأوان للاستثمار السياسي… فهذا الوباء لا يميز بين موالٍ أو معارض، بين مطالب بحق أو لا مبالٍ”، حسب قوله.