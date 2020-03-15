الصفحة الرئيسية أخبار سياسية العالم العربي لبنان يعلن التعبئة العامة ضد كورونا!

لبنان يعلن التعبئة العامة ضد كورونا!

بواسطة -
0 38
الرئيس اللبناني ميشال عون

الرئيس اللبناني ميشال عون

أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، الأحد، التعبئة العام وحالة الطوارىء الصحية في البلاد، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاء الإعلان بعد انعقاد مجلس الدفاع الأعلى في قصر الرئاسة في بعبدا، برئاسة الرئيس ميشال عون، وحضور رئيس الوزراء حسان دياب.

أما الرئيس اللبناني فقد قال في بيان نشره عبر تويتر: “أمام صحة كل مواطن تسقط الاعتبارات السياسية كافة؛ فالوقت ليس لتسجيل للنقاط وتبادل الاتهامات، كما أنه ليس الأوان للاستثمار السياسي… فهذا الوباء لا يميز بين موالٍ أو معارض، بين مطالب بحق أو لا مبالٍ”، حسب قوله.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.