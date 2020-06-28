أصدر القضاء اللبناني، يوم السبت، قرارا قضى بمنع السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا، من الإدلاء بأي تصريح، كما يمنع القرار أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها في هذا الإطار.

يأتي ذلك عقب تصريح تلفزيوني للسفيرة الامريكية يوم الجمعة، إن “الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله يهدد استقرار لبنان، وإن الحزب يمنع الحل الاقتصادي في لبنان”،

وأشارت إلى أن “الحكومة الحالية لم تقم حتى الآن بالإصلاحات الموعودة”، مضيفة أن “هناك عقوبات أمريكية قد تطال حلفاء وداعمين لحزب الله من طوائف أخرى”.

وفي اول تعليق لها على هذا القرار، قالت السفيرة الأمريكية في تصريح عبر قناة “أم تي في” اللبنانية : “كنت أتمنى أن يمضي الناس هذا الوقت في محاولة لحل المشاكل التي تواجه البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية أدت الى قلق كثيرين على تأمين الطعام على المائدة”.

وأضافت شيا “سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لن تسكت.. سمعنا اعتذارا من الحكومة اللبنانية عن قرار القاضي”، مشددة على أن حرية التعبير لدى الشعب اللبناني يجب أن تبقى مصانة.