أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية اليوم الأربعاء في بيان لها عن تكليف الرئيس التونسي ” قيس سعيد ” للسيدة ” نجلاء بودن ” برئاسة الحكومة والتونسية وتشكيلها .

فجاء في البيان : ” عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية خاصة على الفصل 16 منه .. كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة على أن يتم ذلك في أقرب الآجال ” .

لتكون نجلاء بودن هي أوّل امرأة تتولى منصب رئيسة حكومة في تاريخ تونس وفي العالم العربي .

وأشار الرئيس التونسي إلى أن تعيين امرأة رئيسة للوزراء هو تكريم وشرف للمرأة التونسية وهو أمر تاريخي يحصل لأول مرة في تونس .

وطالب قيس سعيّد أن تكون مقاومة الفساد أولوية الحكومة التي ستواصل عملها حتى نهاية التدابير الاستثنائية التي أقرها قبل شهرين .

يذكر أن نجلاء بودن من مواليد عام 1958 بولاية القيروان وهي أستاذة تعليم عال في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مختصّة في علوم الجيولوجيا .. وتتولى حاليا خطة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

ولم يعرف للسيدة نجلاء بودن رمضان أن لها أي انتماء سياسي لا قبل ثورة 2011 ولا بعدها .