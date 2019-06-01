ماجد الرخيص يحسم الجدل وبحدد الموعد الحقيقي لعيد الفطر

أعلن ” ماجد الرخيص ” عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك عن اكتمال شهر رمضان 30 يوما وتحديد الموعد الحقيقي لعيد الفطر المبارك لعام 1440 هجرية مستدلا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية .

ليحسم الجدل الدائر عن رؤية هلال شهر شوال وتحديد اليوم الموافق لعيد الفطر وهل سيكون شهر رمضان تاما ام ناقصا .

وقال أن رؤية الهلال أمر محسوم في دول الشرق الإسلامي فمساء الإثنين سيغيب الهلال قبل غياب الشمس فلا يحسب هلالا ويكون الثلاثاء متمما لرمضان .

وأن رؤية هلال شوال مساء يوم الإثنين 29 رمضان مستحيلة ولن يرى حتى بالوسائل الحديثة لأن ارتفاعه نصف درجة تقريبا فلا يمكث سوى دقائق قليلة .

وقال أن الفلكيين يعتمدون في حسابهم على حساب ام القرى المدني غير الشرعي الذي يحتسب دخول الهلال من غيابه بعد غياب الشمس وهذا لا يصح فلكيا او شرعيا .

ومن الأدلة التي ذكرها الرخيص على بطلان حسابهم :

اولا : إثبات الهلال بالرؤية لا بالحساب عند جميع أهل العلم وقا لحديث رسول الله ” صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ” .. فمن الإعجاز النبوي الذي يبهر العقل حينما يرى الهلال ويمكث مدة كافية يحتسب هلالا أما الحساب دون المكوث المطلوب لا يعتد به حتى في الفلك .

ثانيا : ليلة الثاني بحساب الفلكيين هي ليلة الأربعاء حيث يمكث الهلال ساعة و5 دقائق وهي فترة مكوث الهلال الاول المكتمل ثم يغيب والصحيح لابد أن يمكث إذا كان الهلال ليلة ثاني من ساعة ونصف إلى ساعتين و 5 دقائق .

ثالثا : أداة الإعتماد هي حسية بالعين لا بالحساب قال تعالى “فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ” .. والصحيح بان الهلال لا يرى ليلة الثلاثاء ويكمل عدة رمضان 30 يوما عند عدم رؤيته .

وبذلك تكون غرة شهر شوال يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2019 وهو أول أيام عيد الفطر المبارك .