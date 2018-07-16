ماذا دار في مكالمة أمير الكويت والعبادي بشأن مظاهرات جنوب العراق؟

أعلن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأحد، استعداد بلاده لـ”تقديم كل دعم ممكن للعراق الشقيق، ليتمكن من تجاوز ما يمر به من أحداث”، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية على موقعها الإلكتروني

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه أمير الكويت من الدكتور حيدر العبادي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، جرى خلاله “استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك”، حسب وكالة الأنباء الكويتية

المصدر: arabic.cnn.com

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