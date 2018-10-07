ماذا قال اردوغان في اول تعليق له على قضية جمال خاشقجي؟

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحكومة التركية تنتظر نتائج التحقيق بقضية اختفاء الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي، بعد دخوله للقنصلية السعودية في إسطنبول، الثلاثاء الماضي، مشيراً إلى أنه مازال يحسن “النية” بشأن الأسباب التي أدت لاختفاء الصحفي السعودي، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وقال أردوغان الأحد إنه ينتظر نتائج التحقيق بالقضية، ووعد بنشر النتائج أمام العالم مهما كانت، بقضية اختفاء الصحفي السعودي.

وشدد الرئيس التركي على أنه مازال “يحسن النية” بشأن الأسباب التي أدت لاختفاء الصحفي السعودي، وعبر عن أمنياته بعدم الوصول إلى موقف “غير مرغوب به”.

وقال أردوغان: “جمال صحفي عرفته منذ مدة طويلة، إنه صديق، لذلك فتوقعاتي مبنية على حسن النوايا حتى الآن، لن نصل إلى وضع غير مرغوب به بإذن الله”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن الصور التي تم التقاطها من مدخل ومخرج القنصلية والمطار تخضع للتحقيق، دون أن يتطرق بشكل مباشر إلى الأنباء التي تحدثت عن مقتل خاشقجي.

وبينما تتصاعد أصوات بعض المسؤولين الأتراك، مؤكدة أن خاشقجي قد “قُتل” في القنصلية السعودية، نفى مصدر مسؤول في قنصلية المملكة هذه الادعاءات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأحد.