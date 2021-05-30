انتشرت على وسائل التواصل مساء السبت شائعات عن توقيف الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري في الإمارات الأمر الذي نفاه مصدر مقرّب من الرئيس المكلف.

تغريدتي حول احتجاز الحريري في الامارات نقلها الكثير من المغردين واعادوا صياغتها بأسلوبهم مشً هون الخبرية الخبرية انو ولا واحد فيهم عامل لايك او كومنت عليها وأكيد ما عمل رتويت عأساس هوي بدو يجغل عصفحتو انو هوي القصة وبكرا بس يبين سعد بيقولوا المستشار بيغرد بقصص مش مظبوطة . لعيبة — المستشار قاسم حدرج (@almostshar202) May 29, 2021

وفي هذا الاطار، أوضح مصدر مقرّب من الرئيس سعد الحريري لتلفزيون الجديد أنّ الحريري يراقب الشائعات على وسائل التواصل عن توقيفه في الامارات ويستغرب خفة مطلقيها معروفي المصدر والانتماء والذين يساهمون في زيادة الاحتقان من خلال نشر الاخبار الكاذبة وتعكير العلاقات مع الدول.

مصدر مقرب من الرئيس #سعد_الحريري للجديد : الحريري يراقب الشائعات على وسائل التواصل عن توقيفه في #الامارات ويستغرب خفة مطلقيها معروفي المصدر والانتماء والذين يساهمون في زيادة الاحتقان من خلال نشر الاخبار الكاذبة وتعكير العلاقات مع الدول. @saadhariri — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) May 29, 2021

كما أكد المحلل السياسي نضال السبع عدم صحة هذه الشائعات مؤكدا ان الحريري متواجد في الامارات حيث تقيم عائلته مؤكدا انه سوف يعود الى لبنان في الايام القليلة المقبلة.

لا صحة للاخبار المتداولة على #تويتر حول احتجاز الرئيس #سعد_الحريري في #الامارات ، ومن اطلق هذه الاشاعة السخيفة يهدف الى إثارة البلبلة والإساءة للرئيس #الحريري والامارات ، هو الان مع عائلته المقيمة في #الامارات ، ومن المفترض ان يعود الى #لبنان خلال الساعات المقبلة — نضال السبع (@NidalSabeh) May 29, 2021