انتشرت على وسائل التواصل مساء السبت شائعات عن توقيف الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري في الإمارات الأمر الذي نفاه مصدر مقرّب من الرئيس المكلف.
وفي هذا الاطار، أوضح مصدر مقرّب من الرئيس سعد الحريري لتلفزيون الجديد أنّ الحريري يراقب الشائعات على وسائل التواصل عن توقيفه في الامارات ويستغرب خفة مطلقيها معروفي المصدر والانتماء والذين يساهمون في زيادة الاحتقان من خلال نشر الاخبار الكاذبة وتعكير العلاقات مع الدول.
كما أكد المحلل السياسي نضال السبع عدم صحة هذه الشائعات مؤكدا ان الحريري متواجد في الامارات حيث تقيم عائلته مؤكدا انه سوف يعود الى لبنان في الايام القليلة المقبلة.