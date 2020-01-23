ما صحة خبر وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم؟

بعد انتشار خبر وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم بناء على تغريدة نسبت لوزير الخارجية والمغرتبين ناصيف حتي، أكد الوزير حتي ان صفحته على موقع “تويتر” تعرضت للقرصنة وخبر وفاة المعلم كاذب.

نفى وزير الاعلام السوري عماد سارة لـ”الانتشار” الخبر المنسوب الى حساب وزير الخارجية اللبنانية ناصيف حتي على صفحة في “تويتر”، عن وفاة نظيره السوري وليد المعلم، وقال سارة: “ان الوزير المعلم بصحة جيدة، ويمارس عمله كالمعتاد، ولا اساس لهذا الخبر على الإطلاق”.

وكان الوزير حتّي، قد نفى لـ”صوت لبنان”، التغريدة المنسوبة إليه عن وفاة المعلم، قائلاً “هناك قرصنة على موقعي والادعاء بوفاة وليد المعلم لا علاقة لي به”.

وكانت وكالة “المركزية”، أوّل من أعلن خبر الوفاة.

ونقلت وكالات محلية الخبر، عن الحساب المقرصن لحتّي والذي قال: “سفارة لبنان في سوريا تبلغت خبر وفاة وزير الخارجية والمغتربين، نائب رئيس وزراء الجمهورية العربية السورية وليد المعلم”.

وأضاف لاحقاً: “وزارة الخارجية السورية تؤكد وفاة الوزير وليد المعلم. مذكرة رسمية ستصدر قريباً”.