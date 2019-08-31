متظاهرون سوريون يحرقون صورة أردوغان ويدوسوها بالنعال .. وتركيا : لا نريد السوريين

قام عددا من المتظاهرين السوريين في مدينة ” إدلب ” السورية يوم أمس الجمعة بحرق صورة الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” .

ويظهر ذلك في مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” يوثق ما حدث ويظهر فيه المتظاهرين وهم يشعلون النيران في صورة الرئيس التركي قبل أن يدوسوها بالأقدام .

حيث تظاهرت أعدادا كبيرة من السوريين عند معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا في محاولة للدخول إلى الجانب التركي هربا من القتال في إدلب لكن قوات الدرك التركية تصدت لهم واعتدت عليهم بالرصاص والقنابل المسيلة للدموع مما أدى إلى وقوع عدة إصابات بين المتظاهرين من بينهم أطفال .

وهتف المتظاهرون ضد الجيش التركي متهمينه بالخيانة لسماحه بالهجوم على إدلب .

وجاء ذلك للتعبير عن رفضهم لموقف أنقرة تجاه التطورات على الحدود بين سوريا وتركيا .

وكان أردوغان قد أكد أن التطورات في منطقة وقف التصعيد بإدلب شمالي سوريا ليست على النحو الذي ترغب فيه بلاده .. منددا بما سماه ” التحرش ” الذي تعرضت له نقطتا مراقبة تركيتان .

وعلى الجانب الآخر وبعد انتشار مقطع الفيديو تصدر هاشتاج ” لا نريد السوريين ” المواقع في تركيا وأصبح الأكثر تداولا تعبيرا عن غضبهم لما حدث .. وتضمنت مئات التغريدات الغاضبة شتائم للسوريين وأوصافا مسيئة بحقهم .