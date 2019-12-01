الصفحة الرئيسية أخبار سياسية العالم العربي مجلس النواب العراقي يوافق على استقالة حكومة عادل عبد المهدي

مجلس النواب العراقي يوافق على استقالة حكومة عادل عبد المهدي

بواسطة -
0 21
عادل عبد المهدي

عادل عبد المهدي

وافق مجلس النواب العراقي اليوم الأحد على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، مع إعلان رئيس البرلمان توجهه بطلب إلى رئيس الجمهورية لتكليف رئيس جديد للوزراء.

ويأتي تصويت النواب بعد يومين من إعلان عبد المهدي عزمه تقديم استقالته، في أعقاب طلب المرجعية الدينية الشيعية الأعلى في البلاد من البرلمان سحب الثقة من الحكومة، إثر شهرين من موجة احتجاجات أسفرت عن مقتل أكثر من 420 شخصاً.

 

ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول موجة احتجاجات غاضبة تدعو الى “إسقاط النظام” وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة منذ 16 عاماً، والمتهمة بالفساد وهدر ثروات البلاد.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.