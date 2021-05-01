تعرض مقر إقامة سفير المملكة العربية السعودية الأمير ” خالد بن بندر ” في بريطانيا إلى محالة إشعال النيران به من جانب شخصين تمكنت الشرطة البريطانية من إلقاء القبض عليهما .

وقالت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية عن تفاصيل الواقعة أن رجلين في منتصف العمر كانا يقفان بالقرب من المبنى الواقع في منطقة حدائق قصر كينجستون قبل أن يلقي أحدهما شيئا على البوابة .

الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران في عدة شجيرات وهرع أحد أفراد الحراسة للخارج لمواجهة الرجلين لكنه تعرض للكم في وجهه وإصابة في عينه .

وتمكنت فرقة الإطفاء في لندن من السيطرة على الحريق في حوالي 10 دقائق ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات .. فيما استبعدت الشرطة أن يكون الدافع من وراء هذا الحادِث عملا إرهـابيا .