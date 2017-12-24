محكمة إسرائيلية ترفض طلب الإفراج عن عهد التميمي أخبار سياسية

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رفضت محكمة اسرائيلية عسكرية، أمس الأحد، طلب إطلاق سراح الشابة الفلسطينية عهد التميمي (17 عامًا)، بكفالة مالية إلى حين محاكمتها.

وقال والد الطفلة الفلسطينية، باسم التميمي، إن محامي عهد تقدم بطلب إلى محكمة عوفر الإسرائيلية، قرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، للإفراج عنها بكفالة مالية، إلا أن المحكمة رفضت القرار.

ومن المقرر أن تعقد جلسة لمحاكمة عهد ووالدتها ناريمان وابنة عمها نور، اليوم الإثنين، في محكمة عوفر، بحسب التميمي.

والثلاثاء الماضي، اعتقل الجيش الإسرائيلي الطفلة عهد التميمي ووالدتها ناريمان، والأربعاء اعتقل ابنة عمها نور التميمي من منزلهم في بلدة النبي صالح، غربي رام الله.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن اعتقال عهد ونور يأتي بزعم الاعتداء على جنود إسرائيليين، وطردهم من أمام منزل العائلة (في النبي صالح) الجمعة قبل الماضية، فيما تم اتهام الأم ناريمان، بالتحريض على هذا “الاعتداء”.