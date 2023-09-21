أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، الأربعاء، أن الاتفاق “يقترب” بشأن تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل.

وردا على سؤال عن مدى اقتراب تطبيع العلاقات مع إسرائيل، قال ولي العهد السعودي: “كل يوم نقترب أكثر”، بحسب ما نقلته رويترز.

فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان لـ Fox News: القضية الفلسطينية مهمة جدًا بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل #لقاء_محمد_بن_سلمان #الإخبارية pic.twitter.com/dfNcqA9Wvu — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 20, 2023

وشدد في مقابلته مع الشبكة الأميركية على أن “القضية الفلسطينية بالغة الأهمية لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل”.

وفيما يخص أي برنامج نووي للمملكة، قال الأمير السعودي إنه “إذا حازت إيران سلاحا نوويا فلا بد لنا من حيازته بالمثل”.

وأضاف ولي العهد السعودي “نخشى أن تحصل أي دولة على سلاح نووي”. وحذر الأمير محمد من أن أي دولة ستستخدم السلاح النووي “ستكون في مواجهة حربية مع باقي دول العالم”. وتابع “من غير المجدي الحصول على سلاح نووي، لأنهُ لن يُستخدم… العالم لا يحتمل هيروشيما جديدة بسبب الأسلحة النووية”.

كما تحدث ولي العهد عن العلاقات مع الولايات المتحدة، وقال “بيننا وبين واشنطن روابط أمنية مهمة… لدينا علاقة مميزة مع الرئيس (جو) بايدن وهو شديد التركيز ويحضر نفسه جيدا”. وتابع الأمير محمد أن السعودية تريد أن تأتي الشركات الأميركية والأجنبية للاستثمار في بيئة آمنة في الشرق الأوسط. ومضى يقول “نحن من أكبر خمسة مشترين للأسلحة الأميركية، وانتقالنا لشراء الأسلحة من دول غير الولايات المتحدة ليس من مصلحتها”.