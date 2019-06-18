محمد مرسي يواري الثرى وسط إجراءات أمنية مشددة

صرح عبد المنعم عبد المقصود محامي الرئيس الراحل محمد مرسي للأناضول عن إنه في الخامسة من صباح اليوم الثلاثاء تم دفن محمد مرسي بأحد مقابر شرقي العاصمة القاهرة وهي مقبرة المرشدين السابقين لجماعة الإخوان بعد رفض الجهات الأمنية دفنه بمقابر الأسرة في محافظة الشرقية .

وتمت اجراءات الدفن بعد أن أمرت النيابة العامة بتصريح دفن محمد مرسي عقب انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها وفقا لبيان صادر من مكتب النائب العام المصري ” نبيل صادق ” .

وكشف عبد المقصود عن حضوره لمراسم الدفن إلى جانب أسرة مرسي بينما لم يتمكن مناصرو مرسي من الحضور .

وأوضح أن السلطات سمحت ل ” أسامة محمد مرسي ” نجله المحبوس حاليا بحضور مراسم الدفن وكذلك زوجته وأولاده وشقيقين لمرسي .

وقال أن الأسرة جلست حوالي 3 ساعات في مستشفى سجن ليمان طرة حيث تم نقل الجثمان إليه وحضروا مراسم الغسل والجنازة بمسجد سجن ليمان طرة قبل أن تنتقل سيارة تحمل الجثمان برفقة زوجته ونجله إلى المقابر شرقي العاصمة حيث تم دفن مرسي بجوار مقبرة المرشد السابق للإخوان محمد مهدي عاكف .

وشهدت مراسم الدفن التي استغرقت حوالي الساعة تواجدا أمنيا مشددا ومنع الصحافة من التواجد مع غياب مناصريه نظرا للظروف الأمنية .