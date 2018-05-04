محمود عباس يعتذر عن تصريحاته بشأن اليهود بعد اتهامه بمعاداة السامية

اعتذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة 4 مايو/ أيار، عن تصريحاته بشأن اليهود، مؤكدا أن “المحرقة هي أبشع جريمة في التاريخ”.

وذكر عباس، في بيان له، إنه لم يكن يقصد مهاجمة اليهود وإنه يحترم الديانة اليهودية.

وجدد الرئيس الفلسطيني إدانته للمحرقة، ووصفها بأنها “أبشع جريمة في التاريخ”.

وكان عباس قد تعرض، لهجوم شرس بعد كلمته التي ألقاها أمام المجلس الوطني الفلسطيني، الإثنين، والتي اعتبر فيها أن المجازر التي ارتكبت بحق اليهود لم تحدث لأسباب دينية بل بسبب الدور الذي لعبه يهود أوروبا على الصعيد الاقتصادي.

وقال نتنياهو في بيان نشره الأربعاء، إن عباس تحدث مجددا عن “أكثر الشائعات الكاذبة حقارة” ضد السامية، في حين أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إن الرئيس الفلسطيني كرر “الافتراءات” التي تستخدم لمعاداة السامية، وشدد على أن هذه التصريحات لا تخدم مصلحة الفلسطينيين ولا السلام في الشرق الأوسط.