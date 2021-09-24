أعلن محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، إنه يتحدى أي أحد في العالم إثبات أنهم رفضوا مبادرة حقيقية وجادة لتحقيق السلام، مطالبا إسرائيل بالانسحاب إلى حدود 1967 خلال عام واحد فقط.

كلام الرئيس الفلسطيني جاء مساء الجمعة في كلمة مسجلة أمام الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة وضع خلالها المجتمع الدولي في صورة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وشدد عباس في كلمته على أن إسرائيل تحاول طرد أبناء الشعب الفلسطيني في القدس من منازلهم بحي الشيخ جراح وسلوان.

وقال إنه أمام إسرائيل عام واحد كي تنسحب من الأراضي المحتلة وفي حال لم تنفذ ذلك فلماذا يبقى الإعتراف بها على حدود عام 67.

وصرح الرئيس أمام الجمعية العامة: “أنا وعائلتي ومثلنا الكثير لدينا صكوك ملكية للأرض التي طرد شعبنا منها قبل 73 عاما موثقة بسجلات الأمم المتحدة”.