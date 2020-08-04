تناقلت وسائل اعلام لبنانية وعربية لحظة الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت، اليوم الثالث، وما زالت اسبابه غير مؤكدة حتى هذه اللحظة .

وقد أعلن محافظ بيروت مروان عبود أن الاتصال مفقود مع فريق إطفاء مكون من 10 عناصر، جاءوا لإطفاء الحريق بعد الانفجار الأول في مرفأ بيورت، ثم وقع الانفجار الثاني وتم فقدان الاتصال معهم.

وأضاف المحافظ وهو يبكي “ما حدث أشبه بما حدث في اليابان في هيروشيما وناغازاكي، هذه نكبة وطنية ومصيبة على لبنان لا نعرف كيف سنخرج منها، ولكن علينا تمالك أنفسنا”.