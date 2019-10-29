مشاهد مرعبة من كربلاء.. رصاص حي ودهس بالسيارات للمتظاهرين!

قال ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي إن القوات الأمنية في محافظة كربلاء دهست بسياراتها عددا من المتظاهرين، وأصابت آخرين بالرصاص الحي.
وتداول الناشطون مقاطع فيديو تظهر حالة الهلع التي سيطرت على مناطق في المدينة، وتسمع أصوات إطلاق النار بكثافة بينما يتراكض المتظاهرون مبتعدين عنها.
انظرو للقتل الممنهج كما فعلو بابناء البصره فعلو بابناء كربلا دهس المتظاهرين وانباء عن استشهاد 13شهيد ومئات الجرحى . دهس وبالرصاص الحي #انقذو_شباب_كربلاء #كربلاء_تباد pic.twitter.com/DXLi6zWrAv
— احساس 🇮🇶 شاعر (@ART25731314) October 28, 2019
وقتل عشرات المظاهرين وأصيب مئات آخرون منذ انطلاق الموجة الثانية من التظاهرات الجمعة، ضد تفشي الفساد في مؤسسات الدولة العراقية.
#كربلاء #العراق_ينتفض #نريد_وطن #العراق_يتعرض_لإبادة_جماعية #كربلاء_الان pic.twitter.com/l2xFOiCkpn
— Laeth Benyamen (@Director_Laeth) October 29, 2019