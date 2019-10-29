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مشاهد مرعبة من كربلاء.. رصاص حي ودهس بالسيارات للمتظاهرين!

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قال ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي إن القوات الأمنية في محافظة كربلاء دهست بسياراتها عددا من المتظاهرين، وأصابت آخرين بالرصاص الحي.

وتداول الناشطون مقاطع فيديو تظهر حالة الهلع التي سيطرت على مناطق في المدينة، وتسمع أصوات إطلاق النار بكثافة بينما يتراكض المتظاهرون مبتعدين عنها.

وقتل عشرات المظاهرين وأصيب مئات آخرون منذ انطلاق الموجة الثانية من التظاهرات الجمعة، ضد تفشي الفساد في مؤسسات الدولة العراقية.

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