مصر… اصابات في انفجار في خزاني وقود خارج مطار القاهرة

أكد وزير الطيران المدني المصري يونس المصري أن الانفجار الذي حدث بالقرب من مطار القاهرة الدولي وقع في خزانين للوقود خارج محيط المطار.

وكانت وسائل إعلام محلية مصرية عن شهود عيان قد نقلت بسماع دوي انفجار وحريق كبير في محيط مطار القاهرة.

وذكرت وسائل الإعلام ببدء السلطات المصرية التحقيق في الحادث لتحديد ملابساته.

وقد صرح مصدر أمنى، أن قوات الحماية المدنية بالقاهرة دفعت بـ ١٢ سيارة إطفاء و٢ سيارة خزان مياه، حيث تمكنت من السيطرة علي الحريق الذي نشب بأحد مخازن شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، وتم نقل ١٢ شخص للمستشفي لتلقي العلاج.