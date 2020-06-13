خرجت وزراة الهجرة المصرية بهاشتاغ للدفاع عن حق المصريين في مياه النيل، في ظل استمرار ازمة سد النهضة وعدم التوصل الى حل مع الحكومة الاثيوبية، ما اثار موجة من الجدل من المصريين بين مؤيد وساخر.

وقالت الوزارة إن الجالية المصرية أطلقت مبادرة للدفاع عن حق مصر في مياه النيل ودعت المصريين إلى التوقيع عليها عبر مواقع التواصل.

وجاء في تغريدة للوزارة عبر حسابها على تويتر: “نهر النيل لكل شعوب النيل، وحقوقنا كلنا لازم تتحدد من جانب كل الدول المعنية، وأزمة سد النهضة لازم حلها يكون بالتوافق بين مصر، وإثيوبيا، والسودان.”

نهر النيل لكل شعوب النيل، وحقوقنا كلنا لازم تتحدد من جانب كل الدول المعنية، وأزمة سد النهضة لازم حلها يكون بالتوافق بين مصر، وإثيوبيا، والسودان.



دورنا كمصريين إننا نكتب ونأكد على ده، كلنا، على الهاشتاج:#EgyptNileRights pic.twitter.com/kcfo8FbSuM — وزارة الهجرة المصرية (@moemigegy) June 12, 2020

وتابعت “دورنا كمصريين إننا نكتب ونأكد على ده، كلنا، على الهاشتاج #EgyptNileRights”.

وكان من المشاركين في التغريد على هذا الهاشتاغ رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس الذي كتب: “لن نسمح لأي بلد بتجويعنا اذا لم تتجاوب اثيوبيا مع المنطق فإننا المصريون سنكون اول من يدعو للحرب”.

We will never allow any country to starve us , if Ethiopia doesn’t come to reason , we the Egyptian people will be the first to call for war #EgyptNiLeRights — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) June 12, 2020

غير ان ناشطون اخرون تساءلوا عن الجدوى من هذا الهاشتاغ وان كان بالامكان استعادة الحقوق بهذه الطريقة حيث كتب احدهم: “وصلنا لمرحله اننا نعمل هشتاج عشان حقنا، يبقي عليه العوض ومنه العوض. المرحله الجاية هنبعت لهم قذيفه محشية بالجمبري أو ممكن صاروخ محمل بأحلي بسكوت.”