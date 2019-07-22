مصر تعلن انتهاء أزمة الجزائريين العالقين بمطار القاهرة

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي عن انتهاء أزمة نحو 7 آلاف مشجع جزائري كانوا قد وصلوا إلى القاهرة لمؤازرة فريقهم في ختام بطولة كأس أمم إفريقيا .

حيث ظلوا عالقين بمطار القاهرة خلال اليومين الماضيين بسبب عدم حملهم تذاكر عودة إلي بلادهم .

وتم حل الأزمة بإقامة جسر جوي تضمن 9 طائرات حربية و24 طائرة تابعة للخطوط الجزائرية على مدي 36 ساعة حتى غادر كافة الجزائريين العالقين في مطار القاهرة إلى بلادهم .

وذكرت السلطات المصرية أنها كانت على اتصال دائم بالسلطات الجزائرية لحل هذه الأزمة وتوفير طائرات العودة .

وكان قد شهد مطار القاهرة حالة من الفوضى بسبب مناوشات بين عناصر من جماهير الجزائر العالقين في المطار وأفراد من الشرطة المصرية الذين أعربوا عن غضبهم إزاء عدم تمكنهم من العودة إلى الجزائر بسبب غياب الرحلات الجوية .