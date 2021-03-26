أعلنت وزارة الصحة المصرية عن وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث تصادم قطارين، الجمعة، بمحافظة سوهاج جنوب مصر.

وقال البيان: “أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، بمحافظة سوهاج”، مشيرة إلى أنه تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين للمستشفيات.

وشهدت قرية الصوامعة غرب التابعة لمركز طهطا شمال سوهاج، وقوع حادث التصادم بين قطارين، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.

وأمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتحرك المسؤولين المعنيين فورا إلى مكان الحادث، وتقديم الدعم اللازم، وسرعة التعامل مع الموقف هناك.

وقرر مدبولي تفعيل غرفة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، للوقوف على الوضع في موقع الحادث أولا بأول مع المسؤولين، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

وبدأت السلطات التحقيق الفوري لمعرفة سبب الحادث، فيما تم نقل جثث الضحايا والمصابين للمستشفيات.