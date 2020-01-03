مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني بغارة امريكية في العراق

تحدثت وسائل إعلام عراقية وأخرى لبنانية، فجر اليوم الجمعة، عن مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بقصف أمريكي قرب مطار بغداد.

وقال التلفزيون العراقي الرسمي أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي قتلا في قصف صاروخي استهدف سيارتهما على طريق مطار بغداد.

وذكر مسؤولون أميركيون لوكالة رويترز أن واشنطن قد نقذت ضربات ضد هدفين لهما صلة بإيران.

وكانت ذكرت خلية الإعلام الأمني التي يديرها الجيش العراقي قد أعلنت في بيان سابق أن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت على مطار بغداد الدولي.

وأضافت أن الصواريخ سقطت قرب صالة الشحن الجوي مما أدى إلى احتراق مركبتين وإصابة عدد من المواطنين.