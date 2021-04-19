أقدم مسلحون ينتمون لولاية داعش سيناء على قتل مواطن مصري قبطي يدعى ” نبيل حبشي ” من مدينة بئر العبد بشمال سيناء رميا بالرصاص .

وبث تنظيم داعش مقطع فيديو لعملية قتل نبيل حبشي الذي يبلغ من العمر 62 عاما رميا بالرصاص موجهين من خلاله رسالة تهديد إلى ” نصارى مصر ” على حد وصفهم وذلك لمساندتهم الدولة المصرية والجيش ضد التنظيم .

وكشفت وسائل إعلام مصرية أن المواطن القبطي تم اختطافه من جانب تنظيم داعش في شهر نوفمبر الماضي أثناء سيره في أحد شوارع مدينة بئر العبد حيث كان الخاطفون يسيرون بالأسلحة في المدينة واستحوذوا على سيارة بالإكراه لخطف نبيل حبشي فيها والهروب به .

ومن جانبها نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة ” البابا تواضروس الثاني ” بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مقتل نبيل حبشي الذي كان يتولى ويساهم في بناء وترميم كنائس سيناء وهو الذي ساهم في بناء كنيسة العذراء وهي الكنيسة الوحيدة ببئر العبد .