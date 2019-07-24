مقطع صوتي يكشف فضيحة جديدة داخل جماعة الإخوان

وفقا لموقع ” فيتو ” كشف مقطع صوتي مسجل رسالة صوتية يتحدث فيها ” أمير بسام ” أحد قيادات جماعة الإخوان وعضو مكتب الإرشاد إلى ” محمد الدسوقي ” عن أزمات وفضائح ضربت قيادات الجماعة .

وجاء ذلك على إثر خلاف على الأموال التي اختلسها قادة الجماعة عقب سقوط التنظيم بعد ثورة 30 يونيو وهروب قيادات جماعة الإخوان إلى تركيا .

ويظهر بمقطع الصوت الذي استمر لأكثر من 4 دقائق هجوما حادا من جانب أمير بسام ضد ” محمود حسين ” بسبب اعتراف حسين بالحصول على مبالغ مالية كبيرة ليست من حقه هو ونجله شملت شققا سكنية استولى عليها هو والقيادي الإخواني ” إبراهيم منير ” بالإضافة إلى سيارة فاخرة مقدرا قيمة ما تم تبديده من أموال الجماعة بالملايين .

في نفس الوقت الذي كان يطالب فيه قيادات التنظيم عناصر الجماعة بالتبرع بهدف إنشاء لجنة حقوق إنسان .

وكشف التسجيل الصوتي أيضا عن أن الانقسام الحاد الذي قاده إبراهيم منير ومحمود حسين للإنقلاب على ” محمود عزت ” القائم بأعمال مرشد الجماعة واستطاعوا السيطرة على كافة أموال الجماعة وكذلك التمويلات المالية التي تأتي إليهم من الدول الممولة تاركين شباب الجماعة الذين غرروا بهم يتسولون في شوارع تركيا .

كما هدد “منير” بكشف العديد من المخالفات غير مبال بالتهديدات التي تلقاها حول تجميد عضويته في مكتب الإرشاد .

وقبل نهاية التسجيل أكد “بسام” على أنه لا يدين بالبيعة سواء للمرشد محمد بديع ومحمود عزت وأن من غيرهم لا يعتبرهم قادة له أو يمتثل لأوامرهم منتقدا استيلاء هؤلاء القادة على الملايين في حين يذوق شباب الجماعة الهاربون إلى تركيا ويلات الغربة مقابل 200 ليرة شهريا يحصلون عليها بصعوبة بالغة .