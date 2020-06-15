خضع ملك المغرب الملك محمد السادس، أمس الأحد، لعملية جراحية بالقلب، تكللت بالنجاح، وذلك بمصحة القصر الملكي بالرباط.

وأصدر الفريق الطبي الخاص بالملك بيانًا، ذكر فيه أن الإيقاع الأذيني لقلب الملك محمد السادس، سجل عودة ظهور اضطراب من جديد، -وهو معدل ضربات قلب غير منتظم وسريع يحدث في الغالب عندما تواجه الغرفتان العلويتان في القلب إشارات كهربائية فوضوية .

وقد أوصى أطباء الملك، بإزالة هذا الاضطراب عبر استعمال تقنية التردادت اللاسلكية.

يذكر أن ملك المغرب قد أجرى عملية في 2018 بباريس؛ ومكنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي.