من جديد .. النائبة الكويتية ” صفاء الهاشم ” في تصريحات عنصرية ضد المصريين

خرجت النائبة الكويتية ” صفاء الهاشم ” مؤخرا بتصريحات تواصل بها عنصريتها ضد الوافدين المصريين والعمالة المصرية في الكويت واصفة دخولهم إلى الكويت ب ” الجريمة ” و ” الكارثة ” .

وجاء ذلك على إثر التقرير الصادر من دائرة الإحصاء المصرية والذي كشف عن عدد العمالة المصرية التي دخلت للعمل بالكويت خلال عام 2018 والتي اعتبرت أن هذا العدد يعتبر جريمة في حق الدولة .

وقالت صفاء لجريدة الراي الكويتية في تصريحات صحفية : ” التقرير الذي يؤكد إصدار نحو 98 ألف تصريح عمل جديد لمواطنين مصريين للعمل في الكويت خلال العام 2018 غالبيتهم بلا مؤهل جامعي يعد جريمة في حق البلد وكارثة بكل المقاييس ومفاجأة من العيار الثقيل ” .

وتابعت : ” هذا التقرير ينسف جميع ما ورد إلينا من بيانات في لجنة تنمية الموارد البشرية عن الإحلال وتقليص أعداد العمالة الوافدة غير المنتجة .. خصوصا أن التقرير صادر من دائرة الاحصاء المصرية وكأنه شهد شاهد من أهله ” .

ووجهت رسالة قوية إلى الحكومة الكويتية داعية إلى رد حكومي عاجل قائلة : ” إن مثل هذا التقرير يثبت أن الحكومة غير جادة في سياسة الإحلال .. وملوحة بأسئلة برلمانية لأنني لا يمكن أن أجامل في ملفي الإحلال والبطالة وسأذهب إلى أبعد مدى ” .

ولا تعد هذه التصريحات هي الأولى من نوعها التي توجهها صفاء الهاشم عن الوافدين المصريين .. ففي العام الماضي خرجت الهاشم لتثير غضب الشعب المصري بسبب تصريحاتها العنصرية المستمرة ضد المصريين .

وفي يونيو الماضي شنت هجوما على الوافدين المصريين وطالبت سلطات الكويت بترحيلهم زاعمة أنهم يتسببون في ” تكدس ” سكاني و خللا في التركيبة الكويتية السكانية وعالة على الشعب الكويتي وترغب في أن تحل العمالة الوطنية بدلا من المصريين .