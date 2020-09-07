أطق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حلمة تضامن مع السودان بعد أزمة الفيضانات التي ضربته مؤخرًا وأسفرت عن مقتل 101 شخصًا وإصابة العشرات وتدمير آلاف المنازل.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة هاشتاجات تضامنًا مع السودان، التي تصدر بعضها الترند في مصر وعددًا من الدول العربية، ومنها “من قلبي سلام للخرطوم” الذي شارك به آلاف الأشخاص، والشخصيات العامة والفنانين، في الوطن العربي، تضامنًا مع ضحايا الفيضانات.

وأعلنت وزارة الداخلية السودانية، في ساعات متأخرة مساء السبت، أن الفيضانات تسببت في انهيار 24582 منزلاً تدميرًا كليًا، ونحو 40 ألفًا منزلاً آخر تضرروا جزئيًا، فضلاً عن تضرر ١٧٩ مرفقًا، و ٣٥٤ متجرًا ومخزنًا، ونفوق ٥٤٨٢ رأس ماشية، فيما