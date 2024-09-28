تحدثت معلومات صحفية نقلا عن مصادر في حزب الله البناني انه من المرتقب ان يتم اعلان هاشم صفي الدين أمينا عاما للحزب كخليفة لـ حسن نصرالله الذي اعلن الحزب رسميا منذ قليل استشهاده في غارة اسرائيلية على المقر الرئيسي اللحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.

من هو هاشم صفي الدين؟

يُعتبر هاشم صفي الدين أحد أبرز الشخصيات السياسية والعسكرية في حزب الله اللبناني. وُلِد في عام 1955، ولعب دورًا محوريًا في تطوير استراتيجية الحزب على مر العقود، مما جعله أحد القادة الأكثر تأثيرًا في الساحة اللبنانية.

تولى هاشم صفي الدين رئاسة المجلس التنفيذي لحزب الله، وهو الهيئة التي تدير الشؤون اليومية للحزب وتخطط لسياساته. يتمتع بخبرة طويلة في العمل الحزبي، وقد شارك في العديد من الأنشطة العسكرية والاجتماعية، مما ساهم في بناء قاعدة شعبية واسعة لحزب الله.

صفي الدين معروف بقدرته على التواصل مع المجتمع اللبناني، حيث يسعى دائمًا إلى تعزيز صورة الحزب كمدافع عن حقوق اللبنانيين، خاصة في مواجهة التحديات الإسرائيلية والأمريكية. يُعتبر أيضًا أحد المهندسين الرئيسيين للعلاقات مع مختلف الفصائل اللبنانية.

صفي الدين مدرج على قائمة الإرهاب الأميركية منذ عام 2017، من كبار مسؤولى الحزب الذين تربطهم علاقات وثيقة مع الجناح العسكري. ابنه رضا تزوج في 2020 بزينب سليماني، ابنة قاسم سليماني الذي اغتالته غارة أميركية في بغداد في العام نفسه.

قبل ١٦ عام تم طرح اسم صفي الدين كخليفة لحسن نصر الله ، لكن الحقيقة انه تم اختياره خليفة لحسن نصر الله بعد نحو سنتين من تولي نصر الله منصب الأمين العام في 1992، خلفاً لعباس الموسوي الذي اغتالته إسرائيل.

صفي الدين متزوج من ابنة السيد محمد علي الأمين، عضو الهيئة الشرعية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. وهو من الداعمين لفكرة ولاية الفقيه، بالرغم من أن الكثير من شيعة لبنان لا يؤمنون بها. يرى أن “نظرية ولاية الفقيه من أهم النظريات التي أخرجها الخميني لتكون مشروعاً كاملاً يعالج أهم المشكلات التي واجهت الحركات الإسلامية”.